أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4 نوفمبر.. «عز» يتجاوز 19 ألف جنيه

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تغيرا في أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد قرار البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة وتغير سعر الدولار الجمركي، موضحا أن الأسعار سيكون مستقرة خلال الأيام المقبلة وستتضح الأسعار المتداولة بشكل رسمي في الأسواق بداية من غد السبت مع بداية الأسبوع.

وأوضح الزيني، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوطن، أن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر، جاءت كما يلي:

أسعار الحديد والأسمنت

سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 18582.02 جنيه.

وسجل سعر الطن من حديد عز نحو 19096.02 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -73.62 جنيه

وبلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 18900 جنيه.

وبلغ سعر حديد السويس نحو 19100 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 19100 جنيه للطن.

سعر الأسمنت والحديد اليوم في مصر

وصل سعر الأسمنت الرمادي إلى نحو 18886.6 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح اليوم نحو 1550 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1480 جنيها للطن.

سجل سعر طن أسمنت قنا نحو 1340 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1370 جنيها للطن.

وبلغ سعر الأسمنت الرمادى للطن نحو 1577.78 جنيه.

بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع اليوم نحو 1350 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت المخصوص اليوم نحو 1380 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت الممتاز اليوم نحو 1480 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1390 جنيها للطن.

وشدد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المسئولة حتى لا يتم رفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال الفترة المقبلة.