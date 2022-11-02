أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 2 نوفمبر في الأسواق المصرية، والشركات المنتجة لها بعد التحرك الذي شهدته الأسعار أمس الثلاثاء الأول من نوفمبر، حيث استقر سعر الطن الحديد الاستثماري 18486 جنيها، فى حين بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 1536 جنيها، وفق نشرة الأسعار الصادرة عن شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ومن خلال السطور التالية، وفي إطار متابعات «الوطن» اليومية لحركة الأسعار المختلفة لجميع السلع فى الأسواق المصرية، منها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء، وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

حيث سجل سعر طن حديد عز 19650 جنيها، وحديد المصريين 19550 جنيها، وحديد السويس 19550 جنيها، وحديد بشاي 19600 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم

سجل سعر طن أسمنت السويدي 1590 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت وادي النيل 1510 جنيها، كما بلغ سجل سعر طن للأسمنت حلوان 1555 جنيها، وبلغ الأسمنت بالشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف الشهيرة بالـ«العسكري» 1485 جنيها، وسجل أسمنت سيناء 1495 جنيها للطن، واسمنت شركة السهم 1475 جنيها، وسعر اسمنت شركة لافارج للأسمنت الشهيرة بالـ«المخصوص» 1540 جنيها، وعن قيمة سعر شركة أسمنت النصر نحو 1520 جنيها للطن الواحد، بينما استقر سعر طن أسمنت قنا الشهير بالـ«المسلة» لنحو 1485 جنيها، وبلغ سعر الطن بالنسبة لشركة العربية للأسمنت «المسلح» 1570 جنيها.

هذا ومن جانبه، صرح لـ«الوطن»، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، المهندس أحمد الزيني، إنّ سعر طن الحديد شهد تحرك طفيف مع تغير أسعار شهر نوفمبر، وتراوح سعر الطن بالنسبة للحديد «أطوال ولفائف» بين 19550 جنيها و19650 جنيها، دون تكلفة النقل والعمال.