مستشارة تغيرات مناخية لقناة «القاهرة الإخبارية»: قمة شرم الشيخ فرصة للنجاة

قالت الدكتورة شادن دياب، مستشارة التغيرات المناخية لدى الاتحاد الأوروبي، إنها ترى قمة الماخ بشرم الشيخ مهمة جدا، و«يجب أن نذهب للعمل، تكلمنا كثيرا وحضرنا مؤتمرات دون فائدة، في اتفاقية باريس كان هناك بصيص أمل، وحاليا يمكن أن نقترب من اتفاق بشأن المناخ».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لقمة المناخ على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لم نصل جميعا إلى النتائج المرجوة، وكان هذا الصيف مؤثرا بشكل كبير في القارة الأوروبية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات التي دفعت أوروبا للعودة لاستخدام الطاقة غير المتجددة والأحفورية».

وتابعت: «قمة شرم الشيخ هي قمة النجاة، لذلك يجب أن نذهب إلى العمل لأننا لم نعد لدينا الوقت، ونعلق عليها المزيد من الآمال لنذهب نحو طريق خلق اقتصاد أخضر متجدد واستخدام طاقات متجددة».