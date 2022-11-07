أحمد سعد يكشف عن أغنيته الجديدة «وقت شدة»

كشف الفنان أحمد سعد، عن تفاصيل أغنيتة الجديدة المقرر أن يطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير «إنستجرام».

ونشر الفنان أحمد سعد البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «وقت شدة»، وظهر خلال البوستر وهو يرتدي جاكيت شتوي باللون الرمادي، وسيطر على البوستر مود الدراما.

وقت شدة تفاصيل أغنية أحمد سعد الجديدة

علق الفنان أحمد سعد على بوستر أغنيته الجديدة قائلا: «قريبا.. وقت شدة»، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير من خلال التعليقات، متحمسين لطرح الأغنية في القريب العاجل.

يذكر أن الفنان أحمد سعد، يستعد لإحياء حفل غنائي كبير يوم 19 نوفمبر، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالفعل جرى نفاد كل تذاكر الحفل بعد وقت طويل من طرحها.

وكان الفنان أحمد سعد، طرح مؤخرا الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم «هاشتاج جوزني»، التي تحمل عنوان «ليه بداري»، من كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل، وحققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها.