نفاد تذاكر حفل أحمد سعد في أبو ظبي

أعلن الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نفاد تذاكر حفلة الغنائي المقرر له في أبو ظبي 19 نوفمبر الجاري.

أحمد سعد ينشر بوستر حفله في أبو ظبي

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «متحمس جدا لهذا اللقاء».

أغنية ليه بداري

وحقق الفنان أحمد سعد، نجاحا كبيرا بأغنية «ليه بداري»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم هاشتاج جوزني، من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتتميز بالطابع الرومانسي.

تقول كلمات «ليه بدارى»: «أنا ليه بداري أداري أداري حبي لي ليه.. ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه.. في حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه.. في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه.. أنا بنسى وأنا قدام عينيها كل كلامي ليه.. ليه بقول هقول عن حبي ليها وأرجع في كلامي ليه».