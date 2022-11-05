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إلهام شاهين: سعيدة بحصولي على لقب «سفيرة الفن العربي» من المهرجان المصري الأمريكي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:58 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
إلهام شاهين خلال تكريمها من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

إلهام شاهين خلال تكريمها من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

أعربت إلهام شاهين، عن سعادتها بسبب تكريمها من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، وذلك بالولايات المتحدة الامريكية، رفقة الفنان يحيى الفخراني.

تكريم إلهام شاهين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

ونشرت إلهام شاهين صور من تكريمها، وعلقت عليها:«شرف كبير لي.. لقب سفيرة الفن العربي من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، وسعادة كبيرة بلقاء الجالية المصرية والعربية بنيويورك، شكرًا على استقبالهم ومشاعرهم الجميلة».

استعداد إلهام شاهين لبدء تصوير مسلسل «العمدة»

وفي سياق آخر، تستعد إلهام شاهين، لبدء تصوير مسلسل «العمدة»، المقرر عرضه بدراما رمضان 2023، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة روبي، ومحمود عبدالمغني، ورياض الخولي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج عادل أديب.

مشاركة إلهام شاهين في دراما رمضان الماضي

وكانت إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان المقبل، بمسلسل «بطلوع الروح»، والذي كان يتكون من 15 حلقة، وكانت تدور أحداثه بعد أن يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لـ داعش في سوريا، تحاول روح النفاد بريشها لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلمًا بعيدًا.

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