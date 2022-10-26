غلق لجان التصويت بانتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالقليوبية

أغلقت لجان انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ 2022 بالقليوبية، في اليوم الثاني و الأخير للجولة الأولى من انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ 2022 تحت شعار «كُن قياديًا.. كُن مؤثرًا»، في تمام الخامسة مساءً بعد أن توافد الناخبين على لجان الاقتراع بمراكز الشباب طبقا للموعد المقرر لفتح جميع المقرات في تمام التاسعة صباحًا على مدار اليوم حتى انتهى آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

تسهيل عملية التصويت في محاكاة مجلس الشيوخ بالقليوبية

تابعت اللجنة العامة برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، فتح وغلق اللجان الانتخابية، والإدلاء بأصوات الناخبين، مع تسهيل الإدلاء بالصوت للمغتربين داخل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

الصبروط العملية الإنتخابية بالقليوبية تمت بشفافية

قال «الصبروط» إن العملية الانتخابية سارت بكل شفافية مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بإجرائها بكل دقه لضمان بالشكل الذي يليق بمحافظة القليوبية، معتبرا نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، فرصة للشباب للمشاركة في برنامج تثقيفي ليس له سلطة أو نفوذ أو تأثير علي أي جهة، وطبقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرصا على تأهيل شباب مصر ليصبحوا كوادر مستقبلية لديها من الوعي والمعرفة ما يساهم في بناء الوطن وحمايته.

الجدير بالذكر أن هذه التجربة لـ«نموذج محاكاة مجلس الشيوخ»، تعد ثاني نماذج محاكاة الحياة السياسية، تحت شعار «كن قيادياً.. كن مؤثراً»، في إطار خلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هامًا بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.