إصابة شاب وطفلة في حادثين متفرقين ببورسعيد

أصيب شاب وطفلة مساء اليوم، في حادثين متفرقين ببورسعيد، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم في كل واقعة.

إصابة شاب بطعن

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، «مؤمن محمد عبد الوهاب الرفاعي»، 26 سنة، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وجار التعامل وعمل عرض جراحة قلب وصدر له.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الشاب أصيب في مشاجرة مع آخرين بالسلاح الأبيض، ويجري ضبط المعتدين والسلاح المستخدم في المشاجرة.

سيارة تصدم طفلة

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور الطفلة بسمة محمد عبد الحميد إبراهيم رزق، 13سنة، مصابة بكسر بالفخد الأيسر، وإدعاء حادث سير بجوار مطحن بورسعيد.

وتبين لرجال البحث الجنائي أن سيارة مسرعة صدمت الطفلة وهي تعبر الطريق بجوار مطحن بورسعيد بحي الضواحي، ويجري ضبط السيارة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.