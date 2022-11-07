عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ لقناة الحياة: «لما سمعت كلمة الرئيس بكيت»

قال إسلام رشدي، عضو اللجنة المنظمة بغرفة عمليات المركزية لتنظيم فعاليات قمة المناخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام قادة وزعماء وملوك الدول حاضري قمة المناخ المنعقده حاليا في شرم الشيخ، أشعرته بالفخر، نظرا لمجيء كل تلك الوفود إلى أرض مصر لحضور القمة، «لما سمعت كلمة الرئيس بكيت».

رشدي: قمة المناخ شيء يدعو للفخر

وأضاف «رشدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الحدث العالمي تنظمه اللجنة المنظومة لإدارة مؤتمر المناخ في نسخته الـ27 بهذا الحجم، والضخامة على الأرض المصرية، شيء يدعو للفخر والاعتزاز بمصر، وما تقدمه للعالم.

رشدي: فيه جنود موجودين ورا المشهد العظيم

واستطرد: «فيه جنود موجودين ورا المشهد العظيم، وبنقول عليهم جنود الظل والخفاء، لأنهم مش ظاهرين في الصورة بنسبة كبيرة، لأنهم في فرق موزعة على الأرض بغرفة العمليات المركزية، وليا الشرف أني بشتغل في غرفة العمليات المركزية، التي تدير كل الجهات، وتنسق بين الوزارات، حتى لا تحدث أي أزمة أو مشكلة».