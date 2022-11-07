وقفة تحت شعار «الحفاظ على الكون» ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ

شهدت شرم الشيخ تنظيم وقفة بمشاركة نشطاء من جنسيات مختلفة، يرفعون شعار «الحفاظ على الكون»، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة السلام، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقفة تحت شعار «الحفاظ على الكون»

وقال كريم محمد، أحد المشاركين في وقفة «الحفاظ على الكون»، إنها جاءت من أجل إرسال رسالة إلى العالم حول الحفاظ على الشعب المرجانية والحياة البحرية كونها من أجمل المناظر الطبيعية، مشيرا أن حمايتها تأتي بتعاون كافة الجهات المعنية.

وأضاف «محمد»، أنه بإلقاء فضلات الطعام داخل البحار لتتغذى عليها الأسماك يؤدي ذلك إلى موت الشعب المرجانية، وذلك لأن بقائها على قيد الحياة مرتبط بتغذي الأسماك عليها.

ومن جانبها أشارت سمر الباجوري، عضو تحالف القوى المدنية من أجل التغيير المناخي، أن الهدف من تلك الفعالية هو توضيح أهمية التغيرات المناخية ودورها على كل دول العالم.

مصريون وأجانب يشاركون في الوقفة

وأوضحت أنه تم أمس الإعلان عن موعد وقفة «الحفاظ على الكون»، وشارك بها مصريون وأجانب، كما رفعوا شعار أن قارة أفريقيا لن تكون ضحية التغيرات المناخية، مشيدة في الوقت ذاته بدور الجهات الأمنية في تنظيم الوقفة.