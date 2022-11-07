شبكة ABC الأمريكية: التغير المناخي يهدد كافة سواحل العالم

قالت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية، إن أحد أبرز الموضوعات التي جرى طرحها حاليا خلال الدورة الـ27 من قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ هو تأثير التغير المناخي على السواحل وما يترتب عليه من ارتفاع مستوى سطح البحر.

تآكل السواحل المستمر يعد جزءًا طبيعيًا من دورة الأرض

وأوضحت القناة الأمريكية أن تآكل السواحل المستمر يعد جزءًا طبيعيًا من دورة الأرض عندما تتصادم الموجات القوية باستمرار على الشاطئ، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وارتفاع مستويات سطح البحر، يتفاقم الضرر الذي يلحق بالحواجز الطبيعية الواقعة علي الساحل جراء رياح شديدة التي عادة ما تسبب أكثر أحداث التعرية ضررًا كما يقول العلماء.

وبحسب شبكة ABC يعد تآكل السواحل مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة وعدة بلدان حول العالم، ويزداد الأمر سوءًا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر مما يزيد من المسافة التي تتحرك بها هذه الأمواج، وفقًا لتصريحات الدكتور كين ميللر، الجيولوجي في جامعة ولاية نيوجيرسي روتجرز للشبكة الإخبارية.

فقدان أكثر من 80 ألف فدان من الأراضي الرطبة الساحلية كل عام

ويفقد العالم أكثر من 80 ألف فدان من الأراضي الرطبة الساحلية كل عام نتيجة عوامل التعرية والتآكل التي تتعرض لها السواحل وأصبحت تنشط بشكل أكبر مؤخرا نتيجة تأثيرات التغير المناخي، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الآثار التدريجية الناتجة عن التعرية اليومية يمكن أن تصل إلى مناطق أبعد في الداخل، مثل الأراضي التي كانت في السابق فوق مستوى سطح البحر وأصبحت مع مرور الوقت تحت الماء، كما أنها ستضعف بنية السواحل بشكل أكبر، مما يسمح للعواصف القوية بإحداث المزيد من الضرر عند حدوثها، وفقا لتصريحات روناد كوكس، أستاذ الجيولوجيا وعلم المعادن في كلية ويليامز لشبكة ABC الإخبارية.