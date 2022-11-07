أمطار الإسكندرية.. جهود مكثفة لإزالة أى تراكمات للمياه ورفع حالة الطوارئ (صور)

رفعت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ جراء سقوط أمطار الإسكندرية ما بين خفيفة إلى متوسطة، وتواجدت السيارات في كل المناطق للتعامل الفوري والسريع للحد من تراكم المياه.

أمطار الإسكندرية

وبحسب ما رصده رجال الصرف الصحي، فإن الإسكندرية تعرضت اليوم إلى هطول أمطار على مناطق غرب والجمرك ووسط وشرق والمنتزه، وسط جهود مكثفة لإزالة أى تراكم للمياه حسبما ذكرت شركة الصرف الصحي.

أمطار الإسكندرية اليوم

يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية اليوم بنسبة حدوث 40%، على أن يسود طقس معتدل الحرارة على الأجواء لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وهو ما حدث خلال الساعات المقبلة من نهار اليوم تزامنا مع فترة الليل.

طوارئ بسبب أمطار الإسكندرية

وأوضحت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه في حالة الإبلاغ عن أى شكوى تخص تأثير طقس الإسكندرية على الصرف الصحي يرجى الاتصال على الرقم المختصر 175 أو على رسائل صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي من أجل التدخل السريع.