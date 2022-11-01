سقوط أمطار غزيرة على طريق الإسكندرية الصحراوي.. ورفع حالة الطوارئ

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي وحي العجمي، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع وجود شبورة خفيفة على الطريق، فيما غطت الغيوم المحملة بالأمطار سماء المحافظة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، بدء أعمال تمشيط الشوارع وشفط تجمعات المياه، وذلك بالتزامن مع إعلان محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ منذ أيام، وفقا لبيان صادر عن المحافظة، بالتزامن مع توقعات الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية على أنحاء الإسكندرية وسقوط أمطار متفرقة.

توقعات هطول أمطار رعدية على الإسكندرية

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتأهب المستمر في جميع القطاعات الخدمية والحيوية والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60%.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتعاون مع شركة الصرف الصحي رفع حالة التأهب ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.