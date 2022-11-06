إعلان حالة الطوارئ في «صرف صحي» الإسكندرية تحسبا لسقوط أمطار غدا

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بالشركة، اعتبارا من صباح غد الاثنين، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان حالة الطقس المتوقعة الوارد من هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه من المتوقع بدءا من الغد سقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الاسكندرية بنسبة حدوث (40%) وأن يسود طقس معتدل الحرارة على الأجواء لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وقف إجازات الصرف الصحي تحسبا لهطول الأمطار على الإسكندرية

وتقرر عليه وقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

أرقام طوارئ الصرف الصحي مع النوات

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

وطالب تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.