محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعبا خماسيا بنادي المركزية في الحامول

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الملعب الخماسي "نجيل صناعى" بنادى المركزية بالحامول " إنشاء جديد" بتكلفة 550 ألف جنيه، اليوم الإثنين برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة .

مساحة المشروع

بينما تبلغ مساحة الملعب الجديد 1500 متر و قد بدأ العمل به فى ديسمبر 2019 بطرح مركزى من وزارة الشباب والرياضة و الشركة المنفذة التابعة للمخابرات العامة يقع نادى المركزية الرياضى بالحامول، في كفر الشيخ، على مساحة 5 أفدنة، و يضم صالة جيم و حديقة للعائلات تم افتتاحها بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة و يونس فرج عضو مجلس النواب .

الرياضة لها دور تنموى كبير

ومن جانبه قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأثنين إن المحافظة تشهد نهضة رياضية كبيرة من خلال افتتاح مراكز شباب جديدة، ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مطوبس بالإضافة إلى إنشاء و تطوير الملاعب الخماسية والقانونية ضمن المبادرة الرئاسية فى مرحلتها الأولى بمطوبس

و أكد.محافظ كفر الشيخ، أن العمل يسير قدماً في بناء مركز التنمية الشبابية بسخا الذى جاء تنفيذه على أرض المحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ليكون منارة رياضية و مقصداً جديداً لأبناء المحافظة لإعداد جيل من الرياضيين قادر على خوض البطولات الدولية بكل قوة .

واضاف الدكتور عزت محروس، أن خطة إنشاء وتطوير ملاعب مراكز الشباب تعد قيمة مضافة للرياضة بكفر الشيخ وخطوة جديدة تحققها المحافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين حياة المواطن و توفير ملاعب بكافة مدن وقرى المحافظة ضمن خطة إنشائية موسعة بإنشاء وتطوير مراكز الشباب و الأندية الرياضية .