جامعة سوهاج: إطلاق أول امتحان إلكتروني على المنصة التعليمية

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إطلاق أول امتحان إلكتروني كجزء من درجة أعمال السنة على المنصة التعليمية المخصصة لرفع المقررات الدراسية لطلاب الجامعة، بعد مرور ستة أسابيع منذ بداية الدراسة، ويتم تنفيذ هذا الامتحان الإلكتروني ضمن منظومة التقويم لطلاب الجامعة.

وأوضح «عبد الخالق»، خلال بيان للجامعة، أن قطاع التعليم بمصر يحظى باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما أدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.

نظام الاختبارات الإلكترونية

أوضح أن نظام الاختبارات الإلكترونية يحتوي على الكثير من المزايا، فهو نظام آمن، موثوق، تفاعلي، ويوفر الوقت والجهد، ويمكن استخدامه عبر العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة، الذي يأتي ضمن سياسة التحول الرقمي للعملية التعليمية سواء كان ذلك في تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية أو تحويل الامتحانات إلى امتحانات رقمية.

موعد الامتحان الإلكتروني

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة إلى أن الامتحان سيتم تنفيذه الجمعة المقبلة الموافق 11 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.

أضاف أنه جرى تخصيص جزء من درجة أعمال السنة، ويمكن للطالب القيام بالإجابة عن أسئلة هذا الامتحان من أى مكان به جهاز حاسب آلى أو شبكة إنترنت، وتتم مراعاة أن تكون أسئلة هذا الامتحان في الجزء الذي جرى تدريسه بالفعل خلال الفترة الماضية، وستكون فى مستوى الطالب المتوسط، ويتم رفع الغياب خلال اليومين السابقين للامتحان للسماح للطلاب بأعمال المذاكرة قبل أداء هذا الامتحان.