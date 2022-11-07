جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد كلية الهندسة

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، البرنامج الزمني للترشح لشغل منصب عميد كلية الهندسة، الذي يستمر في الفترة من 6 إلى 21 نوفمبر الجاري.

إعلان البرنامج الزمني للترشح لمنصب العميد

وأوضح «عبدالخالق» أن البرنامج الزمني جرى إقراره «أونلاين»، أمس الأحد، واليوم يجرى إعلان البرنامج الزمني للترشح لمنصب العميد، على أن يبدأ من غد الثلاثاء تلقي طلبات الترشح وملفات التقديم، حتى يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر، بمقر أمانة اللجنة في مكتب رئيس الجامعة.

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أنه سيجرى فحص أوراق المتقدمين لمنصب عميد كلية الهندسة، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر، ثم يبدأ الخميس الموافق 17 من الشهر ذاته، فتح باب تلقي الطعون على المرشحين.

البت بالطعون 20 الجارى

ويبدأ البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين لعميد كلية الهندسة، يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الجاري، وسيجرى إعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم يوم الاثنين الموافق 21 من الشهر ذاته.