«التنسيقية» تواصل جولات شرح محاور الحوار الوطني بجامعة الأزهر

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة نقاشية بجامعة الأزهر، ضمن جولات التنسيقية التعريفية بالحوار الوطني، التي تهدف لإيضاح كل الأمور المتعلقة بالحوار الوطني ومحاوره، وكذلك في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27.

تنسيقية شباب الأحزاب

وقال بيان عن التنسيقية، اتسمت الجلسة بالتفاعل بين نواب التنسيقية والشباب المشاركين، بحضور الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وعمداء الكليات وعدد من قيادات الجامعة.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد الشربيني، بنواب التنسيقية، وأعرب عن سعادته لوجودهم وسط الطلاب في لقاء مفتوح، مؤكدا أنه يتابع جهود نواب التنسيقية عن كثب في كافة المحافظات وفي الجامعات بين الشباب، خاصةً في إدارة معركة الوعي بين الشباب.

وتحدثت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومستهدفاتها، وعن مفهوم الحوار الوطني ومستهدفاته وطرق التواصل مع القائمين عليه من مجلس أمناء الحوار ومقرريه، مؤكدة أنهم يحملون على عاتقهم كنواب التنسيقية أن يكونوا جسورًا أمينة بين أفكار ومقترحات المواطنين وبين دوائر صنع القرار ومنصة الحوار الوطني.

الحوار الوطني

فيما تحدث النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تداعيات التغيرات المناخية والتحديات التي تواجهها مصر والدول النامية في هذا الشان، مشيرا إلى أهمية استضافة مصر لقمة المناخ رغم كل التحديات ومدى استفادة مصر من وراء هذه الاستضافة، كما شجع الشباب على متابعة هذا الحدث الجلل والترويج له.

فيما تحدثت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية وجود حوار وطني صادق وأمين، موجهه حديثها للشباب عن ضرورة استثمار الفرص المتاحة أمامهم في عصر تمكين الشباب، وأنهم يحظون بفرص للحوار والتواصل لم تحظ بها الأجيال السابقة، ودعتهم للحديث دون أي خطوط حمراء للتعبير عن آرائهم أمام الحضور من النواب.

فيما تحدث النائب محمود تركي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ضرورة المشاركة في الحوار الوطني ومتابعة جلساته والانخراط في تأسيس مسودة وخارطة طريق للجمهورية الجديدة.

واتسم اللقاء بالتنوع في الآراء والمقترحات من شباب الجامعات ما بين الملف الاقتصادي وتوطين الصناعة والنهوض بالسياحة والمطالبة بالاشتراك في الجولات الميدانية التوعوية، التي تقوم بها التنسيقية في شتى المحافظات، مع الحديث عن مقترحات للحفاظ على الهوية المصرية والاهتمام بالنشء في المدارس.

واستقبل نواب التنسيقية كل المقترحات وقاموا بالرد عن كافة التساؤلات ، وفى نهاية الندوة، قام الدكتور محمد الشربيني، بتسليم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درع جامعة الأزهر نظرا لمجهوداتهم في شتى المجالات.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.