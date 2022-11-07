«التنسيقية» تعقد لقاءين بجامعتي بنها الحكومية والأهلية عن الحوار الوطني

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلستين نقاشيتين في جامعتي بنها الحكومية والأهلية، عن «الحوار الوطني وقمة المناخ.. المكاسب المتوقعة»، للاستماع إلى الطلاب ووجهات نظرهم ومقترحاتهم حول الحوار الوطني، برعاية وحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سليمان مصطفى المدير الأكاديمى لجامعة بنها الأهلية بالعبور.

تنسيقية شباب الأحزاب

وبحسب بيان، رحب رئيس وقيادات الجامعتين بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشادوا بجهود التنسيقية وبدورها في فتح مناقشات موسعة مع كافة أطياف المجتمع حول الحوار الوطني للتعريف بمحاوره وأهدافه، وحرصا على الاستماع لكل وجهات النظر والمقترحات والرؤى.

وتحدث وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أهمية الحوار الوطني لخلق مساحات مشتركة تسع جميع فئات المجتمع، مشيرين إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على كافة المستويات وخاصة المستوى البيئي، وجرى استعراض الآثار السلبية للتحديات المناخية وجهود الدولة المصرية ودورها في مواجهة تلك التحديات، في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

الحوار الوطني

وبدأ النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمته بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن، مشيرا إلى أن الهدف من الحوار هو رفع كافة رؤى القوى السياسية والشعبية والشبابية وبلورتها من خلال توصيات يتم رفعها لمناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الحوار الوطني قيمته الحقيقية هي أن يستطيع الجميع أن يعبر عن آرائه وطموحاته، وأن يقول كل ما يريد من أجل أن نبني مصر الجديدة، مثمنا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحوار الوطني والاستماع بشكل مباشر لمطالب المواطنين، مع الاهتمام بتشجيع الأنشطة الطلابية.

وأكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مستقبل الأمة يكمن في التعليم، وأن القيادة السياسية تؤمن بقدرات الشباب المصري على التحدي والتفوق في جميع المجالات.

الحوار الوطني يناقش جميع المحاور والملفات

وأشارت العادلي، إلى أن الحوار الوطني يناقش جميع المحاور والملفات لسماع آراء الشباب والمواطنين بالقضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار المقرر ‏انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار النائب محمد عبد العزيز، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تدعم وتساند الحوار الوطني من منطلق أنه ليس هناك مستحيل وكل شيء ممكن أن يتحقق، ومن هنا كانت المبادرة بالنزول للمواطنين في كل مكان على أرض مصر للنقاش والحوار وبناء مصر الجديدة، مؤكدا أن الحوار الوطنى ملك لكل المصريين للعبور إلى الجمهورية الجديدة والديمقراطية في ظل وجود قيادة سياسية واعية تثمن وتراهن على وعي المصريين والشباب.

وأوضحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن إطلاق نواب التنسيقية سلسلة من الحوار الوطني بين جميع فئات المجتمع يستهدف سماع الرؤى الحقيقية للمواطن والتحديات التي تواجهه، وكذلك الحديث عن أهمية الحوار الوطني لنقل كل تحديات الأسرة المصرية تزامنا مع إرادة القيادة السياسية للاستماع لكل فئات المجتمع المصري وأننا جميعا من أجل مصر.

سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين

وأضاف النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن تنسيقية شباب الأحزاب اختارت أن يكون لها طابع مميز لدعم الحوار الوطني الذي نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ فضلت عقد جلسة الحوار والنقاش مع كل أطياف الشعب والنزول للمواطنين والشباب للاستماع إليهم، ومعرفة مطالبهم وحلولهم للمشكلات التي تمر بها مصر وعرضها أمام أمانة الحوار الوطني.

وأضافت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أطلقت سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات .

من ناحية أخرى، حرص وفد التنسيقية خلال اللقاء على إجابة تساؤلات الحضور من الطلاب وقيادات الجامعة، فضلاً عن مناقشة العديد من المحاور والقضايا المتعلقة بالوضع الراهن في كافة المجالات، مؤكدين على أهمية التواصل المستمر والحرص الشديد على توفير منصات للشباب لمشاركة مقترحاتهم والتعبير عن آرائهم وإشراكهم في الحوار الوطني، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأهلية في العمل من أجل المناخ، وإعداد جيل جديد مهتم بصحة المناخ.

خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة

فيما، قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الحوار الوطني يعد بمثابة خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة، وإن الدولة المصرية جادة في الاستماع إلى آراء المواطنين وخاصة فئة الشباب لما لهم من دور هام في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يحقق التوافق بين جميع الأطياف السياسية ويقرب وجهات النظر في مختلف القضايا، حيث يمثل حلقة جديدة من حلقات حياه كريمة، لذلك يجب علينا مواجهة الشائعات، والتعريف بمدى خطورة الوعي وتأثيره على الحالة النفسية للمواطنين .

وفي نهاية اللقاء، توجهت التنسيقية بالشكر لجامعة بنها على إتاحة الفرصة لخلق منصة حوارية للنقاش الهادف ودعوة جميع الحضور لمتابعة جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحضر اللقاء عددا من عمداء ووكلاء الكليات وقيادات جامعتى بنها الأهلية والحكومية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، ورائد أسرة من أجل مصر، وممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة .

ضم وفد التنسيقية: النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.