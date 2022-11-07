السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة التشهير بصاحب شركة على «فيس بوك» في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم، حكما بالسجن 5 سنوات على المتهم «و.م.ح» وتغريمه 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وذلك على خلفية اتهامه بتهديد المجني عليه «ع. ال. ي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قررت المحكمة محو الصور والرسائل المنشورة على جميع المواقع وإلزامه بالمصاريف.

جاء الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار حسين رشدي والمستشار تامر عتمان، وسكرتير المحكمة خالد حسين.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شبراخيت، يفيد بقيام المتهم «و.م.ح» بتهديد المجني عليه والتشهير به بنشر صور خادشة دون رضاه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل التحقيقات

وتوصلت التحقيقات أن المجني عليه «ع.ال.ي»، رئيس مجلس إدارة شركة للزيوت، تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم «و.م.ح»، عاطل، بتهديده بنشر أمور وصور خادشة للشرف، كما طالب المجني عليه بمبلغ مالي نظير عدم نشرها، وبعد ذلك تفاجأ بإنشاء صفحة على «فيس بوك» لنشر الصور للتشهير به وآخرين، كما تم إرسال عدة رسائل من رقم هاتف عبر تطبيق «الواتس آب» يطالبه بدفع مبالغ مالية.

وجرى تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات القضية، وأحالت الواقعة للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.