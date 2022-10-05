«جنايات دمنهور» تحيل المتهم بقتل والدته في نهار رمضان إلى المفتي

أصدرَت محكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بمحكمة «إيتاي البارود» الابتدائية قبل قليل، قرارًا بإحالة أوراق عاطل إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت 4 نوفمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم، وذلك بتهمة قتل والدته بعدة طلقات نارية في نهار رمضان، وتركها جثة هامدة انتقامًا منها، جراء خلافات بينها وبين زوجته، التي هجرت منزل الزوجية ورفعت عليه قضية خلع.

صدَر الحكم برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس الدائرة 12 المنعقدة فى محكمة إيتاي البارود، وعضوية المستشارين حسين رشيد حسين محمد، وتامر محمد علاء الدين عتمان، وأحمد عبدالمولي إبراهيم شحاتة.

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإخطار يفيد مصرع سيدة مسنة على يد نجلها بقرية قرية «الرياح» التابعة لسرنباي بمركز المحمودية بالبحيرة.

تحديد هوية الضحية وضبطه

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين، مقتل سيدة تدعى «خضرة على خطاب إسماعيل، 74 سنة، ربة منزل» على يد نجلها، بإطلاق عدة طلقات نارية عليها في نهار رمضان، وتركها جثة هامدة.

ونجح المباحث في القبض على المتهم بقتل والدته ويدعى خليل محمد خليل، 37 سنة، عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الحادث وهو عبارة عن بندقية خرطوش.

مشادة كلامية وراء الواقعة

وبسؤال شهود الواقعة أكّدوا نشوب مشادة بين المجنى عليها والمتهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بين زوجة المتهم والمجنى عليها والتى قامت الزوجة بهجر منزل الزوجية.