برنامج «أهل بلدنا» بقناة الحياة يذيع تقريرا عن دور الهيئة الإنجيلية لخدمة المحتاجين

أذاع برنامج «أهل بلدنا» تقريرا عن الهيئة الإنجيلية التي تنسق الجهود مع شركائها بأمريكا وأوروبا لخدمة المحتاجين بالمحافظات.

عضو «الشيوخ»: الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جمعية لها شركاء محليون وخارجيون

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تعد جمعية أهلية لها شركاء محليون وخارجيون، وجزء من عملهم هو إعلام شركائهم ما هي الحالة التي وصلت إليها مصر الآن.

سعيد: شرحنا موقف مصر خلال تلك الآونة للأجانب

وأضاف «سعيد»، خلال تقرير نشره البرنامج الذي تقدمه الإعلامية مها موسى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن حضوره وبصحبته عدد من العاملين بالمجال البحثي والفكري لتوضيح الموقف التنموي المصري لهؤلاء الشركاء، وموقف مصر خلال تلك الآونة.

مسؤول بمؤسسة Global Ministries: شاهدنا ما يحدث حاليا على الأرض

فيما أوضح الدكتور بيتر مكاري، مسؤول أوروبا والشرق الأوسط في مؤسسة Global Ministries، أن المؤسسة التي يمثلها لديها شراكات طويلة وممتدة مع الهيئة الإنجيلية لعشرات السنوات، «فيه فارق بين أننا نقرأ التقارير أو نشوف الإيميلات، وبين أننا نشوف إيه اللي بيحصل على الأرض».

وتابع: «الهيئة الإنجيلية بتلمس الناس وبتشوفهم ويعرفوا احتياجاتهم، واللي أثر فيا حماس الناس أنهم لما يجوا يتكلموا ويقولوا هما استفادوا إزاي».

من جانبها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن الهيئة إحدى 24 هيئة من أعضاء التحالف الوطني، وتحت مظلة العمل بالتحالف الوطني يتم تقديم الكثير من الأنشطة، وأحد تلك الأنشطة هو ما أطلقته الهيئة من مؤتمر، اليوم، والذي يجرى تنظيمه كل 3 سنوات.