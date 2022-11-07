خبير بيئي عن قمة الشرق الأوسط الأخضر: أكبر مبادرة للتشجير في العالم

انطلقت اليوم، النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP 27»، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم، وأتاحت القمة، إجراء أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ، إذ اتفق القادة المشاركون من أكثر من 20 دولة، على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ.

المبادرة تسهم في حماية كوكب الأرض

وتؤكد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التزام المملكة العربية السعودية، بجهود الاستدامة الدولية، وتسهم في زيادة قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مجدي علام أمين عام خبراء البيئة العرب، أن مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر، والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وتحدث عنها القادة اليوم في قمة المناخ، تأتي في إطار التوجه الجديد للمملكة في الاستعداد لأنواع الطاقة الجديدة وما تُعرف بالطاقة الخضراء وتطبيق الاقتصاد الأخضر في المجالات التنموية.

قمة الشرق الأوسط الأخضر تحول غازات أكاسيد الكربون إلى الأكسجين

تابع «علام» في حديثه مع «الوطن»، أن أهمية هذه المبادرة السعودية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لزراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط، أكبر مبادرة للتشجير في العالم، تبرز عند تخفيف غازات الاحتباس الحراري التي تصدر من حرق الوقود الأحفوري، والمكون الوحيد الذي يمكنه امتصاص هذه الغازات هو الأشجار حيث إن مادة الكلوروفيل بأوراق الشجر هي الوحيدة التي تمتص أكاسيد الكربون وتحولها إلى أكسجين.

أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

1- تقليل الانبعاثات الكربونية إلى أكثر من 10% من المساهمات العالمية من خلال عدة مبادرات، تتضمن تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة إلى أكثر من 60%.

2- زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط منها 10 مليار شجرة في المملكة العربية السعودية أي ما يعادل 5% من مستهدف التشجير العالمي.

المشروعات الفرعية للمبادرة

وأطلقت المملكة العربية السعودية، «مؤسسة المبادرة الخضراء»، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى دعم وضمان تنفيذ أهداف مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر عدة مشاريع فرعية منها:

1- منصة تعاونية لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون

2- صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون

3- مركز إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه

4- مركز إقليمي للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك

5- مركز إقليمي للتغير المناخي

6- مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف

7- برنامج بذر سحابي إقليمي يهدف إلى زيادة معدّل هطول الأمطار بنسبة 10-20% انطلاقًا من خط الأساس الحالي

8- مبادرة إقليمية لحلول الوقود النظيف لأغراض الطهي، من أجل توفير حلول غذائية نظيفة لأكثر من 750 مليون شخص حول العالم.