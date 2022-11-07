بن زايد يؤيد دعوة السيسي لحل الأزمة الأوكرانية: نحن معك ونحتاج للسلام ووقف العنف

وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة مفتوحة للعالم، لإيجاد حلول عملية لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ، وخلق فرص نمو اقتصادى مستدام للبشرية بأكملها، مؤكداً أنّ مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء.

وأضاف، خلال كلمته فى افتتاح قمة المناخ «COP27» التى تستضيفها شرم الشيخ، أنّ الإمارات مسئول ومزود للطاقة فى العالم، وستستمر فى دورها طالما كان العالم بحاجة إلى غاز ونفط، لافتاً إلى أنّ النفط والغاز اللذين تنتجهما بلاده ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية فى العالم بحكم الجيولوجيا.

التركيز على خفض الانبعاثات

وتابع «بن زايد» أنّ الإمارات تواصل التركيز على خفض انبعاثات النفط والغاز، وأنّ ما تفعله ليس بجديد، إذ وجّه الشيخ زايد منذ عقود، بوقف عمليات حرق الغاز، وأرسى الاستدامة فى الإمارات حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية، وسيراً على هذا النهج، بدأنا تنويع اقتصادنا وبناء القدرات فى الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وكانت الإمارات أول دولة فى المنطقة تعلن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.

رئيس الإمارات يدعو للبحث عن حلول لوقف خسائر المناخ.. وتوجيه 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة

وأضاف رئيس دولة الإمارات أنّ بلاده أطلقت قبل أيام اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار، وإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة بمختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أنّ هذه المبادرات تخلق قطاعات ومهارات ووظائف جديدة، وتساعد على إبقاء الأمل لتفادى ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة.

بن زايد: جاهزون لاستقبال «COP28»

وأكد محمد بن زايد أنّ بلاده مستمرة فى نهجها بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولى، وتستعد لاستقبال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف بمدينة دبى 2023، لدعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وإنجاز أول تقييم عالمى للتقدم فى اتفاق باريس للمناخ، وستحرص على مشاركة واحتواء الجميع، بما فى ذلك التمثيل المناسب للمرأة، وحشد طاقات الشباب، وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة.

نؤيد الرؤية المصرية لحل الأزمة الأوكرانية

وأيد رئيس الإمارات مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة وقف الأزمة الروسية الأوكرانية: «نحن معك بما صرحت به، نحتاج إلى السلام والحوار ووقف العنف، وأود أن أشكر مصر على تنظيم واستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف». وأضاف: «نجتمع اليوم فى وقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه تحديات معقدة، ومن أهمها تغير المناخ، الذى أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن فى العالم، وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، ولكن من الضرورى أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدى من خلال العمل المناخى الذى ننظر إليه كونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلول، وتنويع الاقتصاد».