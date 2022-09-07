محمد بن زايد: «أتطلع إلى العمل المشترك بين الإمارات وبريطانيا»

هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، بمناسبة تولي منصبها الجديد.

خالص التهاني لمعالي ليز تراس بتوليها رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة الصديقة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة .. وأتطلع إلى العمل المشترك بما يعزز العلاقات الإماراتية - البريطانية ويعود بالخير على بلدينا وشعبينا ويدعم السلام والازدهار في منطقتنا والعالم. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 7, 2022

بن زايد يهنئ ليزا تراس

وكتب في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر»: «خالص التهاني لمعالي ليزا تراس بتوليها رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة الصديقة، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة.. وأتطلع إلى العمل المشترك بما يعزز العلاقات الإماراتية البريطانية ويعود بالخير على بلدينا وشعبينا ويدعم السلام والازدهار في منطقتنا والعالم».

جاءت كلمات الرئيس الإماراتي بعد يوم واحد من تولي ليزا تراس منصبها، وإلقاءها كلمة من مقر الحكومة البريطانية، عقب استقالة بوريس جونسون على إثر فضائح أخلاقية وسياسية وتستر على أفعال قام بها وزراء في حكومته دون اعتراض منه.

ثالث امرأة في المنصب

وتعد «تراس» ثالث امراة في تاريخ بريطانيا تتولى منصب رئاسة الوزراء، إذ تدعم عدم فرض ضرائب أخرى على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والطاقة والتضخم، كما أنها تتخذ موقفا ضد روسيا التي تحارب أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي.