رويترز: الدول الأكثر تضررا من الجفاف ستعمل بشكل مشترك خلال قمة المناخ

أعلنت البلدان الأكثر تضررا من الجفاف، بقيادة السنغال وإسبانيا، عن تحالف اليوم الاثنين للتعاون المشترك في ملف إدارة ندرة المياه من خلال تبادل التكنولوجيا والخبرات، بحسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء الإعلان على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ حاليا ولمدة أسبوعين، ويأتي بعد فشل موسم الأمطار الخامس في منطقة القرن الأفريقي، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت منظمة الأمم المتحدة إن حالات الجفاف أصبحت أكثر انتشارا بنسبة تصل إلى 29% في جميع أنحاء العالم منذ عام 2000، حيث زاد ارتفاع درجات الحرارة من تأثير تدهور الغابات وسوء إدارة الأراضي في تجفيف المناطق المعتدلة والاستوائية في السابق.

وحذر خبراء الأرصاد من احتمالية حدوث موسم سادس غير مسبوق من الأمطار الضئيلة خلال العام المقبل.

وطبقا لـ«رويترز»، بحلول عام 2050، قد تكلف الاضطرابات المناخية، والتي تتضمَّن الجفاف والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، الاقتصاد العالمي حوالي 5.6 تريليون دولار، وفقًا لتقرير نشر في أغسطس من قبل شركة استشارات الهندسة البيئية GHD.

التحالف يهدف إلى حشد الموارد لمكافحة الجفاف

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في بيان، إن التحالف يهدف إلى حشد الموارد لمكافحة الجفاف أينما يحدث، لكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم الأموال التي يمكن توفيرها، وفقا لرويترز.

وكان البنك الدولي قد أعلن منذ عدة سنوات عن وضع قائمة مؤلفة من خمسة تهديدات رئيسية ناجمة عن التغير المناخي تتمثل في الجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع منسوب مياه البحار، بالإضافة إلى تضرر الإنتاج الزراعي، ومن بين الدول التي صنَّفها البنك الدولي على أنها الأكثر تضررا من الجفاف، جاءت ملوي وإثيوبيا وزيمبابوي والهند على رأس القائمة.