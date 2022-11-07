قرارات عاجلة من نيابة العامرية في حريق مصنع الأحذية بالإسكندرية: استدعاء الشهود

أصدرت نيابة العامرية بالإسكندرية، عدة قرارات لمباشرة التحقيقات في حريق مصنع الأحذية بالكيلو 26 بمنطقة العامرية، الذي اندلع اليوم الاثنين، الذي أسفر عن خسائر مادية بالمصنع، وإصابة رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية بكسر وتمزق في الأربطة، دون وقوع إصابات لأي حد من عمال المصنع كون الحريق اندلع في السابعة صباحا قبل بدء العمل.

آثار حريق مصنع الأحذية

وتمثلت قرارات النيابة في ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق مصنع الأحذية بالإضافة إلى استدعاء الشهود وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب أوراق المصنع وسؤال الحماية المدنية حول خطة الأمان الخاصة بالمصنع.

تفاصيل حريق مصنع الأحذية بالإسكندرية

يأتي ذلك بعدما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بنشوب حريق بمصنع أحذية بالكيلو 26 بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية بعدد 15 سيارة بالإضافة إلى الإسعاف إلى موقع البلاغ.

مساحة كبرى للمصنع

وتبين من فحص حريق الإسكندرية اليوم، أن المصنع على مساحة حوالي 3000 متر ونشوب حريق هائل بالمصنع بالكامل ما تسبب في التهام محتوياته وخسائر مادية، دون أي إصابات بين العمال والموظفين، أسفر الحريق عن إصابة رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بكسر في القدم وتمزق في الأربطة وجرى نقله إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم.