مؤتمر المناخ في الصحف الأمريكية.. اهتمام واسع بقمة شرم الشيخ

علقت وسائل الإعلام والمؤسسات الأمريكية على مؤتمر المناخ «COP 27» في مدينة شرم الشيخ، في عدة تقارير رصدتها الهيئة العامة للاستعلامات، في ظل اليوم الثاني وانتظار حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، نهاية الأسبوع الأول من أسابيع القمة، التي تستمر أسبوعين في الفترة من 6 نوفمبر إلى 18 نوفمبر.

تعليق الخارجية الأمريكية

أشار موقع وزارة الخارجية الأمريكية في 6/11/2022، بياناً بعنوان «المبعوث الخاص للأمن الغذائي العالمي»، أشارت فيه إلى أن كاري فاولر سيسافر إلى باريس بفرنسا، ثم شرم الشيخ بمصر، لعقد اجتماعات مع منظمة التنمية الاقتصادية (OECD)، والمسئولين الفرنسيين، ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

تعليق الصحافة الأمريكية

ذكر موقع صحيفة بوليتيكو الأمريكي، وهي صحيفة أمريكية سياسية يومية، تصدر عن العاصمة واشنطن، في 6/ 11/ 2022، تقريراً بعنوان «5 توترات يمكن أن تعرقل مؤتمر المناخ»، كتبته «SARA SCHONHARDT»، مراسلة تغطي تطورات المناخ، والطاقة على مستوى العالم، وجاء فيه:

- إنه مع انطلاق أكبر حدث مناخي لهذا العام في مصر، تهدد مجموعة من التحديات الجهود العالمية لترويض ارتفاع درجات الحرارة، وعلى خلفية الكوارث المناخية القاسية، يصطدم تجمع هذا العام مع ارتفاع تكاليف الطاقة وانعدام الأمن الغذائي وأزمة الديون التي تلوح في الأفق والتي تقوض تدابير الصمود في البلدان المعرضة للخطر.

- وتشمل المضاعفات الأخرى، زيادة حدة التوترات بين العديد من أكبر ملوثي المناخ في العالم، وسلسلة من الوعود المخالفة لخفض الانبعاثات والفشل في تقديم الأموال للناس في الخطوط الأمامية للكوارث الناجمة عن الانبعاثات.

- إن الرئيس الأمريكي بايدن، سيظهر في 11 نوفمبر، في منتصف المؤتمر الذي يستمر أسبوعين، إلى جانب وفد أمريكي مختزل، وسيستخدم زعيمان جديدان، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس البرازيلي القادم، لويس دا سيلفا، المحادثات في محاولة لإظهار حسن نية المناخ لديهما.