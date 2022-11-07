مدير شؤون البيئة بالجامعة العربية لقناة «القاهرة الإخبارية»: تراجع النمو أثر سلبا على قضايا المناخ

قال محمود فتح الله، مدير شؤون البيئة بالجامعة العربية، إن البطالة وتراجع معدلات النمو عوامل أثرت سلبًا على الاهتمام بالبيئة وقضايا المناخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الحروب وقبلها أزمة كوفيد، أثرت بشكل سلبي على أولويات البيئة الوطنية والعالمية، وأصبحت الأولويات الآن هي المصالح الوطنية بشكل كبير، وأصبحت مشاكل البطالة وتراجع النمو ومشاكل الخاصة بأزمة الغاز والبترول».

فتح الله: شهدنا الاهتمام البالغ في أوروبا بالمشروعات الخضراء

وتابع: «تراجعت الأولويات البيئية حتى في أوروبا، ، ووجدناها تعود مرة أخرى إلى استخدام الفحم، وتتراجع عن بعض الخطوات خصوصا في الملف البيئي، وألمانيا تحديدا مثال صارخ على التراجع عن الاهتمامات البيئية».

واستطرد: «الدول الأوروبية والمتقدمة بشكل عام أسهمت بشكل كبير في أزمة المناخ التي نتحدث عنها جميعا، وهم يرون أن العالم هم شركاء في هذه الأزمة، ولابد أن نتكاتف سويا للتعامل معها، إضافة إلى الملف الاقتصادي الذي يواجه صعوبات كثيرة، وكبيرة جدا بالنسبة لمعظم دول العالم، وارتفاع المديونية والأزمات الكثيرة، مع وجود أزمة غذاء وطاقة».

مصر حققت مكسبا إيجابيا يحسب لها بطرح ملف الخسائر والأضرار بالقمة

وأوضح: «كل هذا يفرض قيودا على المهتمين بالأمن البيئي، وتتراجع الأولويات الخاصة بالبيئة، وأعتقد أن مصر حققت مكسبا إيجابيا يحسب لها بالنسبة لطرح ملف الخسائر والأضرار على الموضوعات الخاصة بالمناقشة».