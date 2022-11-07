مراسل «القاهرة الإخبارية» في نيويورك: رفض مناشدات أمريكا بزيادة الإنتاج من النفط يؤرق الحكومة

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن رفض المناشدات الأمريكية بزيادة الإنتاج من النفط، يؤرق الولايات المتحدة، وتحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إن الغاية منه الثراء، وانتهاز الفرصة، واغتنام فرصة الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تخوفا من هذه الشركات، إذ إنهم يقولون إن هناك مدفوعات وأرقاما سيدفعونها أكثر في التنقيب عن البترول، وهم يخافون أيضا من مسألة تقلبات السوق، وهي فرصة سنحت لهم، وعلى ما يبدو يرفضون كل المناشدات من الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية، ولم تكن هذه المناشدات اليوم أو الليلة، لكن قبل 6 أشهر من الآن.

وتابع أن الرئيس الأمريكي تحدث بلغة حازمة، أنه إن لم تلتزم شركات النفط سيرفع الضرائب، لكن كل هذه المدة لم يتخذ هذا الإجراء، حيث إنه ليس إجراء شفهيا، ويتطلب أن يمر على مجلسى النواب والشيوخ وبعد ذلك يقره.

واستطرد: «على الجانب الآخر الرئيس بايدن في مأزق، ويتخذ هذه المسألة ككارت في الانتخابات النصفية، وورقة الضغط هذه على الناخب الأمريكي، ستنتهي 50% منها غدا في الانتخابات، وإذا ما تساوت الأصوات في أي ولاية، فهناك إعادة في ديسمبر المقبل، إذ إن الديمقراطيين يعولون كثيرا على هذه النقطة التي يعاني منها المواطن الأمريكي».