أنغام بعد زيارتها لجبل الفيل بمدينة العلا: استمتعت جدا (فيديو)

نشرت المطربة أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو لها أثناء زيارتها لجبل الفيل بمدينة العلا.

وعلقت أنغام على الفيديو قائلة: «استمتعت جدًا بزيارتي لجبل الفيل بمدينة العلا، ومكنتش متوقعة أشوف الجمال ده كله، وأكيد لي زيارة تانية قريب».

أنغام تتصدر التريند

تصدرت أنغام الأسبوع الماضي، الترنيد بحلقة برنامجها «أنغام»، الذي كان ضيفها بهاء سلطان، كما تصدرت التريند مؤخرا، مع عدد من النجوم، أبرزهم مدحت صالح، راغب علامة، نوال الزغبي، فرقة واما والذين كانوا ضيوف برنامجها الجديد.

أنغام وحفلها بمدينة العلا

وأحيت الفنانة أنغام، في أكتوبر الماضي، حفل غنائي ناجح في مدينة العلا، الذي أعربت فيه عن سعادتها بنجاح الحفل، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «سمعت كتير عن جمال منطقة العلا، لكن لم أتخيل جمال وسحر وروعة ما رأيت، قضيت في العلا ليلة من ليالي العمر مع جمهور رائع».