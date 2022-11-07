الماء والجندر ومؤتمر الأطراف.. تعرف على أبرز المصطلحات المناخية المستخدمة

في إطار انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، أمس، بمدينة شرم الشيخ، يستخدم القادة والمتخصصون في خطاباتهم مصطلحات مناخية غير مألوفة لدى غير المتخصصين، ويرصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز هذه المصطلحات:

ما هو مؤتمر الأطراف؟

هي محادثات سنوية برعاية الأمم المتحدة لمناقشة أزمة تغير المناخ وجهود الدول لمواجهة هذه المشكلة.

ويحضر المحادثات قادة من 200 دولة وآلاف النشطاء البيئيين، إضافة لممثلين عن شركات البترول للحديث عن مشاركتهم في تقليل نسب التلوث التي يتسببون فيها، طبقا لتقرير شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وكوب «COP»، هو اختصار لـ«Conference of the Parties» أو مؤتمر الأطراف، ويُعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم عام 1992 بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

وتعهدت الحكومات الموقعة بالنظر فيما يمكن أن تفعله للحد من التغير المناخي الناتج عن أنشطتها، وبالتالي تُعد المؤتمرات السنوية بمثابة اجتماعات رسمية لتقييم التقدم المحرز.

أول مؤتمر للأطراف

وعُقد أول مؤتمر للدول الأطراف في برلين عام 1995، ويتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وتقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها لتمثيل القارة الإفريقية، في القمة 27 من المؤتمر، وستستضيف الإمارات القمة الـ28 للمؤتمر في العالم المقبل 2023.

الماء والجندر

يشير المصطلح الذي ظهر حديثا، إلى تأثير شح المياه على النوع الاجتماعي وخصوصاً النساء والفتيات، اللاتي يتعرضن لمخاطر الاعتداء الجسدي أو الإرهاق أثناء سيرهن لمسافات طويلة لجلب المياه، حيث تعد النساء والفتيات مسؤولات عادة عن إحضار المياه إلى للأسرة في البلدان النامية.

شح المياه

ويمثل شح المياه خطرا على الأمن الشخصي للمرأة في الدول النامية، لاضطرارها إلى قضاء حاجتها خارج المنزل أو مشاركة الرجال في دورات المياه، وذلك قد يعرضها لخطر التحرش أو الاعتداء، بحسب تقرير «بي بي سي» البريطانية.

ووفق التقرير، تترك نسبة كبيرة من الفتيات الدراسة أو العمل اضطرارا من أجل قطع مسافات طويلة يوميا لإحضار المياه أو إلقاء المياه المستخدمة في مصارف بعيدة عن المنازل بسبب تراجع خدمات الصرف الصحي في بلاده.

برنامج الأمم المتحدة

وأطلقت الأمم المتحدة برنامجا عام 2017 لإقامة مشروعات في الدول النامية تراعي النوع الاجتماعي في توفير احتياجات المياه للمناطق الفقيرة.