أمين عام الأمم المتحدة: نطالب بضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات الوقود الأحفوري

أكد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، أنه يجب الاعتراف بحقيقة قاسية، وهي أنه لا يوجد تكيف مع عدد متزايد من الأحداث الكارثية التي تسبب معاناة هائلة في جميع أنحاء العالم، فالآثار المميتة لتغير المناخ موجودة هنا والآن، ولم يعد من الممكن التستر على الخسائر والأضرار تحت السجادة على سبيل المثال، «إنه واجب أخلاقي، ومسألة أساسية تتعلق بالتضامن الدولي والعدالة المناخية، أولئك الذين ساهموا بشكل أقل في أزمة المناخ يحصدون الزوبعة التي زرعها الآخرون».

تغطية أنظمة الإنذار المبكر الشاملة في غضون خمس سنوات

وأوضح «أمين عام الأمم المتحدة» خلال كلمته في حفل الافتتاح الرسمي لقمة المناخ الـ27 المنعقدة في شرم الشيخ، أن الكثيرين يصابون بالصدمة بسبب التأثيرات التي لم يكن لديهم تحذير أو وسيلة استعداد لها، وهذا هو السبب في الدعوة إلى تغطية أنظمة الإنذار المبكر الشاملة في غضون خمس سنوات، ولهذا السبب أطالب جميع الحكومات بفرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات الوقود الأحفوري، لإعادة توجيه الأموال إلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وإلى البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ عند معالجة الخسائر والأضرار.

مؤتمر الأطراف

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أنه يجب أن يتفق مؤتمر الأطراف على خارطة طريق واضحة ومحددة زمنيًا تعكس حجم التحدي وإلحاحه، ويجب أن توفر خارطة الطريق ترتيبات مؤسسية فعالة للتمويل، والحصول على نتائج ملموسة بشأن الخسائر والأضرار ويعد COP27 بمثابة اختبار أساسي لالتزام الحكومات بنجاح.