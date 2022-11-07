حوار مجتمعي للاستماع لآراء ومقترحات أهالي أخميم بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

دشنت مؤسسة «حياة كريمة» ثاني جلسات حوار مجتمعي في قرية نيدة بمركز أخميم في سوهاج، وسط حضور كبير من الأهالي، وذلك للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف، وذلك في إطار الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في مركزي أخميم وطهطا شرق المحافظة.

وشارك في الحضور محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، والدكتور هشام الحداد، منسق عام المؤسسة بالمحافظة، وشريف أبو سحلي، منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وجمع كبير من عمد ومشايخ ورموز العائلات وأهالي وقاطني قرى مدينة أخميم.

الحوار يهدف لمعرفة مطالب المواطنين

وأوضح محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، أن الحوار المجتمعي يهدف إلى مشاركة المواطنين في احتياجاتهم والتعرف على مقترحاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية في نيدة بأخميم، لافتًا إلى أن تلك اللقاءات سيتم عقدها بمختلف قرى المرحلة الثانية بمركزي أخميم وطهطا؛ لتعزيز روح الانتماء لدى الأهالي، وتأكيد انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

واستعرض المواطنون خلال الحوار مطالبهم والمشروعات التي يطمحون في تنفيذها، وجاءت على رأسها إقامة وإنشاء مدارس ورصف وتمهيد الطرق وتجديد أسلاك الإنترنت، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتطوير مراكز الشباب والملاعب.

سعادة المواطنين بمبادرة حياة كريمة

كما عبر أهالي قرى نيدة والصوامعة والعزبة والعرب والقرى المجاورة، عن سعادتهم وفرحتهم، بدخول قراهم ضمن مبادرة حياة كريمة، وهو ما يوضح مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم وشعوره بمعاناتهم التي عاشوا فيها لسنوات طويلة، مرددين: «وراك يا سيسي وبنحبك وتحيا مصر».