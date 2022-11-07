أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في 3 محافظات غدا

تشهد عدة مناطق في 3 محافظات، انقطاع التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تتم لمدة أسبوع بالتبادل بين القرى، وذلك بالفترة من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

قطع التيار الكهربائي بالدقهلية

وأعلنت شركة الكهرباء بالدقهلية قطع التيار عن مدن السنبلاوين ونبروه وميت غمر والمنصورة، وذلك في قرى ميت بدر خميس والقيطون والحصوة والعرب وباتوا وايستو وسلامون، بينما حددت أماكن فصل التيار الكهربائي غدا بمدن بلقاس ودكرنس والمنزلة وذلك بقرى ميت سلسبيل والعزيزية والكردي وأبو نافع والزهراء والفردوس ومحمد علام الدشاش وعصفور الجديدة.

وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

قطع التيار الكهربائي بدمياط

بينما أوضحت شركة الكهرباء أماكن قطع الكهرباء غدا بمحافظة دمياط في مدن فارسكور والزرقا وأولاد حمام، وذلك بقرى منشية ميت غالي وتوابعها ومصنع طوب النجار ومحطة مياه ميت أبو غانم وسيف الدين وعزبة صادق وعزبة جلال وعزبة القران وعزبة عطوة حماد، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 3عصرا.

فصل التيار الكهربائي عن كفر الشيخ

كما يتم فصل التيار الكهربائي غدا بمحافظة كفر الشيخ في قرى شمال دسوق وقرى سيدي سالم ومدينة الحامول ومطوبس وقرى العجوزين وتوابعها والأحمال ومنتول وتوابعها والكفر الشرقي وتوابعه ومعدية مهدي التجاريين، وذلك من 9 صباحا وحتى 3 عصرا.