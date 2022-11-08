مصرع طفل صدمه جرار زراعي في كفر الشيخ

لقى طفل مقيم بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، بمحافطة كفر الشيخ، مصرعه بعد أن صدمه جرار زراعي أثناء لهوه أمام منزله.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً بوصول «م.ع»، 7 سنوات، يُقيم قرية الجرايدة، إلى مستشفى بيلا المركزي، جثة هامدة، إثر تعرضه حادث مروري.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء لهو الطفل المتوفى أمام منزله اصطدم به جرار زراعي قيادة «ك.ص»، 42 عاما، سائق جرار، يُقيم ذات القرية، ما أدى لوفاته في الحال.

سبب الوفاة

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطفل المتوفى، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر رقم 4950 لسنة 2022م، جنح مركز بيلا، وأُخطرت جهات التحقيق بالواقعة.