إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ربع نقل وموتوسيكل بالغربية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح قطعية متفرقة في الجسد، إثر تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية موتوسيكل، على طريق الواقع بين قريتي «صرد - خباطة» بدائرة مركز قطور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قطور العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بتصادم سيارة وموتوسيكل

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية «موتوسيكل» على طريق «صرد - خباطة»، وإصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخصين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية موتوسيكل على الطريق الواصل «صرد - خباطة»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قطور العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة

وكشفت التحريات أن أسباب الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد أحدهما، وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.