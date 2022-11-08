انهيار سلم عقار في الإسكندرية دون وقوع إصابات

انهار سلم عقار بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء خالد البروي مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، يفيد بسقوط سلم للعقار الكائن بـ4 شارع سيدي سليمان بالمنشية وسط الإسكندرية.

تفاصيل انهيار سلم عقار في الإسكندرية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وكذلك رجال الحماية المدنية وقسم شرطة المنشية إلى موقع الحادث، وتبين انهيار سلم العقار وإخلائه من السكان، وعدم وجود إصابات بشرية أو أي خسائر في الأرواح.

حواجز حديدية

وجرى وضع حواجز حديدية بمحيط العقار المنهار جزئيا، لمنع اقتراب المارة والسيارات أسفل العقار حفاظا على أرواح المواطنين.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.