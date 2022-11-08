مصرع رضيع بحادث سير في سوهاج.. صدمته سيارة أمام منزله وهو يلهو

لقى طفل رضيع مصرعه إثر حادث سير بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول الطفل «حسين ن»، عام ونصف العام، من دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء حادث سيارة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وبسؤال والد الطفل المدعو «ناصر ص م»، 35 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو ابنه المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل قيادة المدعو «عادل ع ع م»، 38 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، ما نتج عنه وفاته، واتهم قائدها بالتسبب في الحادث ونفى الأب الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالطفل المذكور أمام ولم يتمكن من مفاداته وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وضعت جثة الطفل تحت تصرف الجهات المختصة.