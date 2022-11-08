مصرع مسن في حريق منزله بسوهاج نتيجة ماس كهربائي

لقى مسن مصرعه متأثرا بإصابته بحروق من الدرجات الثلاث بحريق منزله بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بنشوب حريق بمنزل ببندر أخميم.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية لموقع الحادث وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك المدعو «عبد الراضي هـ» 75 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وفاة مالك المنزل متأثرا بالحروق

ونتج عن ذلك وفاة مالك المنزل إثر إصابته بحروق نارية من الدرجات الثلاث متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال ابنته أفادت المدعوة «ميرفت ع»، 33 عاما، ربة منزل، وتقيم ببندر أخميم، بمضمون ما تقدم، وأرجعت سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بالثلاجة ناتج عن التوصيلات العشوائية.

احتراق محتويات المنزل

وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، كما أضافت أن والدها يقيم بالمنزل بمفرده وأنها معتادة على زيارته يومياً لقضاء متطلباته المنزلية، ونفت الشبهة الجنائية وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.