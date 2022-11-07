«الحماية المدنية» تخمد حريق سيارة أعلى كوبري ثروت دون خسائر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في إحدى السيارات أعلى كوبري ثروت فى منطقة صفط اللبن بالجيزة دون خسائر بشرية، إذ جرى الدفع بسيارات الأطفاء، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان ورجال المرور، بعد السيطرة على الحريق، أعاد رجال المرور الحركة المرورية الى طبيعتها مرة أخرى، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

أما عن تفاصيل الحريق، فكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة في الجيزة، يفيد بنشوب حريق فى إحدى السيارات أعلى كوبري ثروت في منطقة صفط اللبن بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

كما جرى الدفع بسيارة إطفاء تم إخماد الحريق، كما انتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة، وتم إعادة الحركة المرورية الى طبيعتها مرة أخرى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.