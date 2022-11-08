طلاب أزهر أسيوط يؤدون أغنية «يا أغلى اسم في الوجود» بالإشارة: تنوع ثقافي

أرادوا الحفاظ على الهوية اللغوية، واكتساب مهارات جديدة، فقدموا أغنية «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر» بلغة الإشارة؛ في سابقة هي الولى من نوعها لفريق لغة الإشارة بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط: «بنحافظ على التنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغات الإشارة».

يوم الإشارة العالمي

جاءت هذه البادرة ضمن أنشطة الكلية في الاحتفال بيوم الإشارة العالمي والمحدد له 23 سبتمبر من كل عام، بحسب الدكتور وائل سالم، المدرس بالكلية ومنسق الأنشطة الطلابية بفرع الجامعة.

غرس قيمة الوطنية

اختيار كلمات أغنية «يا أغلى اسم في الوجود»، بلغة الاشارة، جاء لتعزيز وغرس قيمة الوطنية في نفوس الشباب، بحسب «سالم»، مشيراً إلى أن فريق الأداء تكون من 4 طلاب هم: سيد سعيد أبو العلا، قائد الفريق، محمد فواز عبدالديم، أحمد زغلول ماضي، وعلي محمد حلمي.

وحرصت الجامعة على دعم الطلاب، وذلك من خلال حضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر بالوجه القبلي، والدكتور ماجد محمد عثمان عميد الكلية، والدكتور ناجي محمد حسن وكيل الكلية، وجمال الجاحر مدير الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية