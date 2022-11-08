«الخارجية الأمريكية»: مصر تلعب دورها القيادي للتصدي للتغيرات المناخية منذ سنوات

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يعد الأهم حول تغير المناخ على مستوى التاريخ، لافتا إلى أن المؤتمر شارك به ما يقرب من 40 ألف شخص، بالإضافة لوسائل الإعلام العالمية والمجتمع المدني والشركات والقطاع الخاص بما يؤكد أهمية المؤتمر.

الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم بالشكر لمصر

وأوضح «وربيرج» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم بالشكر لمصر على تنظيم واستضافة قمة المناخ، وليست المشاركة المصرية وحدها في المؤتمر هي ماقامت به مصر، حيث تقوم الدولة المصرية منذ سنوات بدور رئاسي وقيادي للتصدي للتغيرات المناخية.

وجود مصر في القارة الأفريقية مهم

وأشار سامويل وربيرج، إلى أن وجود مصر في القارة الأفريقية مهم خاصة وأن مصر لديها الإمكانية للعب دور المحرك الرئيسي في ملف التغيرات المناخية لقدرتها على تنفيذ مشروعات الطاقة البديلة والشمسية، موضحا أن الحكومة المصرية قدمت استثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة منذ سنوات، وتتمنى أمريكا أن تحذو الدول الأخرى وخاصة في أفريقيا حذو مصر.

الخارجية الأمريكية

وأكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن القطاع الخاص الأمريكي يستثمر في مصر منذ سنوات في مجالات الطاقة والموارد البشرية، والولايات المتحدة ترى أن مصر كانت وما زالت تلعب دورا مهما بالنسبة للتصدي للتغيرات المناخية.