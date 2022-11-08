عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ: 2100 متطوع يشاركون في إعداد الحدث العالمي

قالت أميرة الجوهري، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ، إن العمل على قمة المناخ بدأ منذ وقت طويل وعدد المنظمين وصل إلى 2100 شاب منظم يشاركون في تنظيم قمة المناخ من البرنامج الرئاسي ومتطوعين من الجامعات ومن مختلف الجهات، وجميعهم يعملون من أجل إنجاح قمة المناخ وخروجها بأفضل شكل ممكن.

فريق التنظيم ينقسم إلى 12 لجنة منظمة

وأوضحت «الجوهري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، أن فريق التنظيم ينقسم إلى 12 لجنة منظمة لمتابعة المؤتمر وعلى رأسها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة مسؤولة عن توزيع جميع المهام ومتابعة إصدار التصاريح والتحركات داخل صالات القمة، فضلا عن غرفة رصد إعلامي تتابع الأخبار وكل ما يتم تداوله على القمة بشكل لحظي.

متابعة الأحداث لحظة بلحظة

وأكدت عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ أن القمة هي حدث عالمي ومصر محط انظار الجميع ولا بد من متابعة الأحداث لحظة بلحظة ومعرفة ما يقوله العالم، لافتة إلى أن اللجنة المنظمة لديها شباب متطوعون لديهم القدرة على التحدث بعدة لغات لمساعدة الضيوف الأجانب مهما كانت لغتهم، متابعة «شباب البرنامج الرئاسي شارك في إدارة منتديات دولية سابقة وكان لنا دور فعال في كل المؤتمرات التي يتم إقامتها وهذا أعطانا خبرة لتنظيم فعاليات قمة المناخ».