سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ: نحتاج إلى إجراءات واقعية لوقف الكوارث

قالت المهندسة سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن قضية التغيرات المناخية تحتاج إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع، وكلمات المتحدثين بقمة المناخ تؤكد أنه لا بد من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، مضيفة: «كل يوم بنشوف في كارثة طبيعية متعلقة بالتغير المناخي، وتغير المناخ خرج عن نطاق الكتب، وأصبح في حياتنا طول الوقت».

دور الحكومات والقطاعات الخاصة وتعزيز سبل التمويل

وأشارت «البطوطي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، إلى أن كلمات القادة أمس بمؤتمر المناخ، كانت تحمل نفس الرسالة، وهي الرغبة في التطبيق وليس الكلام فقط، موضحة أنه حان الوقت للعمل بشكل فعلي، فلا توجد فرصة إلا من خلال العمل، مع توضيح دور الحكومات والقطاعات الخاصة وتعزيز سبل التمويل لدعم المشروعات التنموية في مواجهة التغيرات المناخية.

العالم يواجه كل أسبوع كارثة جديدة

وتابعت سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ: «التأخير في مواجهة التغيرات المناخية ندفع ثمنه يوميا، حيث أصبح العالم يواجه كل أسبوع كارثة جديدة فلا يمكن أن نورث العالم بهذا القدر من الكوارث»، لافتة إلى أن العالم كله موجود في شرم الشيخ وتوجد طاقة إيجابية وإحساس بالراحة النفسية في المكان، وتنظيم قمة المناخ ليس جديدا على مصر.