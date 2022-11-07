رئيس المجلس الأوروبي لـ«التاسعة»: على المجتمع الدولي تنفيذ تعهداته بتغير المناخ

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، تضمن عدد من اللقاءات الخاصة لبعض القادة ورؤساء وفود ومسئولين الدول المشاركة في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.

100 مليار دولار للدول الضعيفة والهشة

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إنه منذ سنوات، قدر المجتمع الدولي الموقف جيدا، خاصة فيما يتعلق بالدول التي في مرحلة الدول النامية، واليوم في شرم الشيخ، ما يجب علينا عمله هو أن ننفذ ما تعهد به المجتمع الدولي، الذي كان يصل إلى 100 مليار دولار سنويا، لدعم الدولة الهشة والضعيفة.

وتابع «ميشيل»، أنها «مسئولية الآن، ويجب عليهم التنفيذ لهذه التعهدات، والدول المتقدمة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتعلن تضامنها مع الدول التي تعاني، خاصة النامية منها، ويوجد الكثير من مشاكل الفقر لديهم، والمشاكل الاقتصادية الأخرى ومن الضروري أن نضخ هذه الأموال».

البنك الأفريقي: القارة مهددة بفقدان 50 مليار دولار بسبب تغير المناخ

وقال أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إن التغيرات المناخية ليست فقط نظرية، لكنها أمر حتمي نعيشه بشكل يومي، فهي تؤثر علينا من خلال التصحر والجفاف، وترمي بتأثيرها على إنتاج القمح والذرة.

وواصل: «هناك مخاطر وأزمات غذائية كبيرة، التي تضرب أفريقيا وتفقد من 7 لـ15 مليار دولار سنويا، بسبب التغيرات المناخية، وسيصل هذا الرقم إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، وهذه أزمة وكارثة».

كورومان: مصر تبنت مشروعات للطاقة النظيفة

ولفت ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظومة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أنه يجب على الدول الالتزام بتعهداتها، وهذا أمر مهم، ويجب أن يكون هناك طموحات وآمال، وهناك الكثير من الموضوعات سيتم التعامل معها، ويوجد الكثير من مشروعات الطاقة التي يجب تبنيها، مثل التي تحدث في مصر.

وأشار إلى أن مصر تبنت مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.