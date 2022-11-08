«كفر الزيات» بالغربية تواجه التغيرات المناخية بزراعة 4000 شجرة

تواصل الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الغربية، العمل دعما إلى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27، والذي تستضيفه مصر حاليًا في مدينة شرم الشيخ بحضور قادة العالم، ويأتي هذا الدعم من خلال العمل على زراعة الأشجار على جانبي الطريق وفي الميادين والشوارع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة.

وتشهد مدينة كفر الزيات، وقراها العمل على قدم وساق بقيام مجلس المدينة بقيادة عادل داود، بزراعة الأشجار المثمرة وغيرها على جانبي الطريق وفي ميادين وشوارع المدينة وأيضا في شوارع القرى من أجل الحفاظ على البيئة، وزيادة نسبة المساحات الخضراء، ومواجهة التغيرات المناخية.

زراعة أشجار من نباتات مختلفة

قال عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إن مجلس المدينة والوحدات المحلية في القرى التابعة عملت على زراعة 4 آلاف شجرة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك ضمن توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتوسع في زراعة الأشجار المثمرة وزيادة المسطحات الخضراء في مدن ومراكز وقرى المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة في إطار دعم مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بحضور رؤساء وقيادات دول العالم.

مشاركة المجتمع المدني

وأشار رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في زراعة الأشجار، ويتم زراعة أشجار من نباتات (هابسكس- بوستاشيا- لنتناكمارا- اكاليفا) وغيرها من الأشجار المثمرة بمدينة كفر الزيات والقري المجاورة، كما يتم رفع كفاءة الجزر الوسطى وزيادة المسطحات الخضراء لتكون متنفسا إلى المواطنين، و تحسين الحالة المناخية ونوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.