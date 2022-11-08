وكيل محمد محمود يعلن رحيل اللاعب عن الأهلي في يناير

قال نادر شوقي، وكيل اللاعبين، إنَّ محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيرحل عن فريقه بنسبة 200%، في يناير المُقبل، وذلك بعدما ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأول ويخوض تدريبات مع الناشئين.

وأضاف وكيل اللاعبين، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادر شوقي «أون تايم سبورتس»: «كل ما كتب عن طلب محمد محمود، فسخ التعاقد مع النادي الأهلي، بعدما خرج من حسابات كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غير صحيح على الإطلاق، وغير منطقي إني أسعى لرحيله».

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