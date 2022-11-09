أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 9-11-2022

أعلن سوق العبور أسعار الخضروات اليوم، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي اليوم، حيث اختلفت الأنواع بين الطماطم والبصل والبطاطس والكوسة والجزر والفلفل وغيرها من مختلف الأنواع.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في سوق العبور والأسواق المحلية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر الخس الكابوتشي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيه للقطعة الواحدة، وسجل سعر كيلو البنجر بين 2 و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 4 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البطاطا بين 2 و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيها.

كما سجل سعر كيلو الخيار بين 2.5 و3.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيها، كما سجل سعر كيلو البسلة بين 12 و20 جنيها، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 4.5 و6.5 جنيه، كما سجل سعر الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان بين 11 و23 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4 و5.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 حتى 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 6.5 و8.5 جنيه كما سجل سعر كيلو الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الليمون البلدي نحو 13 جنيها، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و12 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 10 و11 جنيها، وسجل سعر الخيار نحو 8 إلى 10 جنيهات وسجلت الفاصوليا سعرا يتراوح بين 11 و15 جنيها للكيلو الواحد، واختلف سعر كيلو الطماطم بين 12 و15 جنيها، وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن بالأسواق.