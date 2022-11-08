أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 8-11-2022

استقرت معظم أنواع الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر الحالي، حيث يتواجد البصل والطماطم والخيار والجزر والفاصوليا بنفس الأسعار خلال الأيام السابقة، ويتابع المواطنون أسعار الخضروات بشكل يومي.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات بمختلف في الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» في الأسواق اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و12 جنيها، وتراوح سعر كيلو الباذنجان بين 10 و11 جنيها، وسجل سعر كيلو البصل أحمر نحو 6 جنيهات، كما سجل سعر البصل الأصفر نحو 8 جنيهات اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر الحالي.

وسجل سعر كيلو الليمون البلدي سجل نحو 13 جنيها، وسجل سعر الخيار نحو 8 إلى 10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الجزر بين 10 و12 جنيها، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق.

سعر الفلفل في الأسواق

سجل سعر الفلفل رومي أخضر 10 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 7 جنيهات، كما سجل سعر الفلفل الألوان بين 21 و25 جنيها، وسجلت البطاطا الحلوة نحو 6 إلى 10 جنيهات.

كما سجل سعر الكوسة نحو 11 جنيها، وسجلت الفاصوليا سعر يتراوح بين 11 و15 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الثوم أبيض بلدي 12 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 12 و15 جنيها.